Дві третини шотландців не хочуть референдуму про незалежність у 2017 році

Понеділок, 02 січня 2017, 16:37

Майже дві третини шотландців не підтримують ідею проведення референдуму про незалежність від Великої Британії у 2017 році.

Такими є дані опитування, проведеного для Glasgow’s Herald , повідомляє Euractiv.

Так, 61,5% шотландців виступають проти другого референдуму про незалежність у цьому році. Таку ідею підтримують 38,5% опитаних.

У 2014-му на референдумі про незалежність 55% проголосували за те, щоб лишитися у складі Великої Британії. 45% підтримали незалежність Шотландії.

Опитування для Glasgow’s Herald показало, що ці цифри майже не змінилися: 54,5% готові проголосувати проти незалежності від Британії, 45,5 – за.