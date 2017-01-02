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Чеський суд вирішив, що кидання яєць у президента Земана не злочин, а проступок

Понеділок, 02 січня 2017, 17:59
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Окружний суд району Прага-2 вирішив, що чоловік, який два роки тому кидав яйцями у президента Чехії Мілоша Земана вчинив проступок, за який передбачене адміністративне покарання, а не кримінальний злочин.

Про це повідомляє Чеське телебачення.

Президента Чехії закидали яйцями 17 листопада 2014 року у Празі під час відкриття меморіальної дошки з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму.

Поліція в результаті затримала двох осіб, один з яких незабаром був виправданий.

Варто зазначити, що від початку дії чоловіка, який кидав у Земана яйцями були розцінені як проступок, однак в подальшому справу переглянули і перекваліфікували за звинуваченням щодо виявлення неповаги. За подібний злочин може бути покарання у вигляді до двох років позбавлення волі.

Зазначається, що нинішнє рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене.

Нагадаємо, в ході акцій в 2014 році мітингувальники також освистали Мілоша Земана і вимагали його відставки через прокремлівську політику.

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