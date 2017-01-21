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Перші кроки Трампа: призупинка Obamacare, ігнорування прав ЛГБТ і кліматичних змін

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Перші кроки Трампа: призупинка Obamacare, ігнорування прав ЛГБТ і кліматичних змін

Субота, 21 січня 2017, 14:51
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Одним із перших кроків новообраного президента США Дональда Трампа стало підписання указу, спрямованого на згортання реформи охорони здоров’я його попередника, відомої як Obamacare.

Про це повідомляє BBC.

Указ полегшує для держустанов нормативні вимоги, запроваджені законом про доступне медстрахування, на підставі якого працює програма Obamacare.

 

Також невдовзі після вступу на посаду 45-й президент направив свої кандидатури на пост міністрів в Сенат.

Крім того, команда нового президента змінила вебсайт Білого дому, в який включила обіцянку Трампа відмовитися від стратегії Барака Обами щодо зміни клімату.

Сторінка, присвячена клімату, була замінена сторінкою "Енергетичний план "Америка передусім"", де ігноруються зміни клімату і говориться: "Президент Трамп прагне до скасування шкідливих і непотрібних стратегій, таких як "План дій щодо клімату" і "Правила використання водних ресурсів США"".

Загалом же перелік завдань нової адміністрації на вебсайті налічує лише шість позицій - енергетика, зовнішня політика, робочі місця і зростання, військова сфера, правоохоронні органи і торгівельні угоди.

Критики відзначають, що серед завдань тепер немає жодної згадки про громадянські права, права ЛГБТ, охорону здоров'я або зміни клімату.

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