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Прем'єр Британії зустрінеться з Трампом наступного тижня - ЗМІ

Неділя, 22 січня 2017, 10:31
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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом вже наступного тижня.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними видання, у Британії поки не підтверджують інформацію про зустріч, але джерела у Білому домі заявили про заплановану зустріч.

Джерело повідомило, що Трамп у свій перший день в офісі після інавгурації заявив про те, що Мей відвідає його "дуже скоро".

Мей стане першим європейським лідером, який зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі.

Повідомляється, що під час зустрічі з новим президентом США планується обговорити плани щодо торговельної угоди між США та Британією після Brexit.

Нагадаємо, Трамп похвалив Велику Британію за те, що країна вирішила відмовитися від Євросоюзу, який, на його думку, перебуває на межі розвалу, та пообіцяв нову торгову угоду якнайшвидше.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії ймовірно, буде першим лідером із країн-членів ЄС, яка відвідає з візитом президента США.

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