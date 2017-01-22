Від Мей вимагають порушити питання сексистських коментарів на зустрічі із Трампом

Неділя, 22 січня 2017, 15:59

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що наступного тижня пройде зустріч із президентом США Дональдом Трампом, проте ухилилася від відповіді, чи буде порушувати питання "неприйнятних" коментарів Трампа про жінок.

Про це повідомляє The Guardian.

"На прем'єр-міністра знову тиснуть щодо того, чи буде вона порушувати питання перед президентом США про сексизм на зустрічі, після того, як 2 мільйони людей по всьому світу приєдналися до жіночих маршів у суботу на знак протесту проти нього", - повідомляє видання.

За інформацією The Guardian, більше 80 000 осіб зібралися в Лондоні на антитрампівському протесті.

Однак, Мей наполягає на тому, що той факт, що вона буде першою жінкою-прем'єр-міністром та першим європейським лідером, який зустрінеться з Трампом після його інавгурації - вже є "великою заявою", яку вона може зробити про роль жінки у світі.

"Я вже говорила, що деякі висловлювання Дональда Трампа щодо жінок є неприйнятним. За деякі з них він сам вибачився", - сказала вона.

"Я думаю, що найбільшою заявою, яка буде зроблена щодо ролі жінок, є той факт, що я буду там, як жінка-прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Великої Британії", - додала вона.

Прем'єр-міністр заявила, що вона сподівається обговорити можливу майбутню торгову угоду з США, питання боротьби з тероризмом та конфлікт в Сирії.

Як віломо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом вже наступного тижня.

Нагадаємо, що більше мільйона американців вийшли на вулиці США в знак протесту проти Дональда Трампа на наступний день після його інавгурації. Загалом понад 2 мільйони людей по всьому світу приєдналися до жіночих маршів.

Більшість американців заявили, що хотіли показати підтримку жінкам, оскільки побоюються щодо можливого наступу на права жінок під час президентства Трампа.