Діалогу між Сирією і Туреччиною на рівні урядів не існує - постпред Сирії при ООН

Неділя, 22 січня 2017, 17:43

Постійний представник Сирії при ООН, глава сирійської делегації на зустрічі в Астані Башар Аль-Джафарі заявив, що діалогу між Сирією і Туреччиною на рівні урядів не існує через те, що Туреччина порушує суверенітет країни та допомагає терористичним угрупованням.

Про це Аль-Джафарі заявив журналістам на борту літака, прямуючи в Астану на переговори, повідомляє державне сирійське інформаційне агентство SANA.

"Що стосується ролі Туреччини на зустрічі в Астані, то для нас і наших російських та іранських друзів – Туреччина і ніхто інший не беруть участі у зустрічі.

Це міжсирійский діалог без втручання ззовні та попередніх умов за винятком пунктів, включених до порядку денного", - заявив він.

"Туреччина є країною, що порушує суверенітет Сирії, допомагає терористичним угрупованням і перешкоджає мирному врегулюванню кризи.

Для нас діалогу між Сирією і Туреччиною на рівні урядів не існує", - додав Аль-Джафарі.

Нагадаємо, що переговори в Астані щодо мирного врегулювання конфлікту у Сирії, які пройдуть 23 січня, відбуваються за ініціативи Росії і Туреччини.