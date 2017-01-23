Німеччина звернулася до Швейцарії за інформацією про берлінського терориста

Понеділок, 23 січня 2017, 08:31

Правоохоронні органи Німеччини звернулися до своїх колег зі Швейцарії із запитом про інформацію про Аніса Амрі, нападника на різдвяний ярмарок в Берліні у грудні минулого року.

Про це повідомляє Neue Zurcher Zeitung am Sonntag з посиланням на офіційного представника Федерального управління юстиції Швейцарії Фолко Галлі..

За інформацією видання, відповідне звернення німецької прокуратури було направлене до швейцарського Федерального відомства юстиції 16 січня 2017 року.

Наразі німецька прокуратура відмовилася надати деталі. Видання припускає, що німецькі слідчі, найбільш ймовірно, хочуть отримати інформацію про можливе перебування Амрі на території Швейцарії за кілька тижнів до теракту, який було вчинено 19 грудня 2016-го року.

Раніше повідомлялося, що громадянин Тунісу Аніс Амрі, який скоїв напад на берлінський Різдвяний ринок і вбив 12 осіб, був незаконно зареєстрований під 14 різними іменами у Німеччині.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

За підозрою у причетності до теракту поліція розшукувала громадянина Тунісу.

Підозрюваного Аніса Амрі було вбито у передмісті італійського міста Мілан в п'ятницю, 23 грудня.