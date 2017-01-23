Знайти
АКТУАЛЬНО

ПАРЄ переобере президентом проросійського Аграмунта, попри претензії до нього

В Страсбурзі починається сесія ПАРЄ без росіян, говоритимуть про Україну

Фійон закликає до створення європейського оборонного альянсу

В Румунії десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги

Туреччина заявила про знищення 65 бойовиків ІДІЛ в Сирії за день

Уряд Британії приховав невдалий запуск балістичної ракети у червні 2016 року - ЗМІ




ПАРЄ переобере президентом проросійського Аграмунта, попри претензії до нього

Понеділок, 23 січня 2017, 11:37
Версія для друку Коментарі

Парламентська асамблея Ради Європи в понеділок обере на посаду президента на 2017 рік представника Іспанії Педро Аграмунта, попри критику на його адресу.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

На вибори буде винесена безальтернативна кандидатура. "Жоден інший делегат не виставив своєї кандидатуру", - повідомив Україні представник ПАРЄ.

Кілька джерел в асамблеї запевнили, що політичні групи вирішили не йти всупереч політичній традиції, саме через це погодилися продовжити повноваження Аграмунта на додатковий рік. В ПАРЄ є традиція дворічного президентства, посада голова розподіляється між ключовими політичними групами за принципом ротації.

Педро Аграмунт обійняв посаду президента ПАРЄ в січні 2016 році, відтоді  поставив перед собою задачу повернути російську делегацію до сесійної зали, але не мав успіху.

Нинішній президента ПАРЄ водночас відомий численними відходами від правил ПАРЄ. Він став першим, хто перервав багаторічну традицію спілкування з пресою, скасувавши прес-конференції перед початком сесій. Він також не дав жодного персонального інтерв’ю на посаді, обмежуючись письмовими відповідями на питання журналістів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:40
У Німеччині після скарги сусідів чоловіка затримали "за підготовку теракту"
11:37
ПАРЄ переобере президентом проросійського Аграмунта, попри претензії до нього
11:32
В Астані розпочалися мирні переговори щодо Сирії
11:07
ЄС відкинув можливість перегляду Угоди про асоціацію з Молдовою за участі РФ
11:02
Панівна партія Польщі має найбільшу підтримку за два роки - опитування
10:37
Вибори у Франції: "Ліві" визначили кандидатів на другий тур праймеріз
10:30
Знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок сходження лавини в Італії
10:00
В Страсбурзі починається сесія ПАРЄ без росіян, говоритимуть про Україну
09:58
Фійон закликає до створення європейського оборонного альянсу
09:57
У ПАРЄ стурбовані намірами РФ не виконувати рішення ЄСПЛ по ЮКОСу
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європейська обсерваторія журналістики

Від "друга Путіна" до "вбивці ЄС": як європейські ЗМІ писали про Дональда Трампа

Cорок п’ятого президента США Дональда Трампа європейські медіа зустрічають як "непередбачуваного головнокомандувача", "зухвалого світового лідера", "клоуна з поганими манерами". Крім таблоїдів, Трампу симпатизують деякі проросійські медіа у країнах Східної Європи...

Андрій Білоус, DiXi Group

Четвертий енергопакет: до чого варто готуватися ЄС та Україні

Єврокомісія планує вже у 2030 році наростити енергоефективність до мінімум 30%, а інші сторони переконані, що це – не межа. Україна натомість тільки планує по завершенню 2017 року досягти 5% енергоефективності, а до 2020 року – 9%.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  