ПАРЄ переобере президентом проросійського Аграмунта, попри претензії до нього

Понеділок, 23 січня 2017, 11:37

Парламентська асамблея Ради Європи в понеділок обере на посаду президента на 2017 рік представника Іспанії Педро Аграмунта, попри критику на його адресу.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

На вибори буде винесена безальтернативна кандидатура. "Жоден інший делегат не виставив своєї кандидатуру", - повідомив Україні представник ПАРЄ.

Кілька джерел в асамблеї запевнили, що політичні групи вирішили не йти всупереч політичній традиції, саме через це погодилися продовжити повноваження Аграмунта на додатковий рік. В ПАРЄ є традиція дворічного президентства, посада голова розподіляється між ключовими політичними групами за принципом ротації.

Педро Аграмунт обійняв посаду президента ПАРЄ в січні 2016 році, відтоді поставив перед собою задачу повернути російську делегацію до сесійної зали, але не мав успіху.

Нинішній президента ПАРЄ водночас відомий численними відходами від правил ПАРЄ. Він став першим, хто перервав багаторічну традицію спілкування з пресою, скасувавши прес-конференції перед початком сесій. Він також не дав жодного персонального інтерв’ю на посаді, обмежуючись письмовими відповідями на питання журналістів.