В Україні хочуть передати ЄС "список Сенцова" для нових санкцій проти РФ

Понеділок, 23 січня 2017, 15:27

Представники держав-членів ЄС очікують від України подання нового санкційного списку для розширення обмежень проти росіян і жителів Криму, причетних до переслідування кримських татар.

Як повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", про це заявив депутат ПАРЄ від Литви Емануеліс Зінгеріс на зустрічі в рамках асамблеї, присвяченій викраденню та катуванням людей у Криму.

"Важливо знати, хто саме причетний до викрадення і вбивства проукраїнських громадян у Криму. Ми готові порушити питання про запровадження санкцій проти них, але у нас немає такого списку.

Клімкін повинен підписатися під списком людей, які займаються в Криму терором", - зазначив він.

Представник кримської делегації, голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, яка була одним із доповідачів на заході, повідомила, що такий список вже готовий і найближчим часом буде передано в МЗС.

"Такий список у нас є, цей так званий список Сенцова. Імена в ньому відомі – це представники, прокуратури, ФСБ, слідчі, причетні до викрадення та катування в Криму. Ми скоро передамо його у МЗС", - заявила вона.

У коментарі "Європейській правді" Скрипник уточнила, що в даному списку більше сотні людей, щодо яких зібрані докази їх причетності до переслідувань в Криму. Список розділений на дві частини. У першій групі – причетні до викрадань і тортур проукраїнських активістів, у другій – "придушувачі свободи слова", тобто причетні до переслідувань в Криму ЗМІ та журналістів, непідконтрольних РФ.

"Ми розраховуємо передати цей список Клімкіну на початку лютого", - заявила вона.

Скрипник окремо зазначила, що даний перелік може отримати назву "Список Сенцова-Чийгоза".