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Бомбардувальники РФ завдали ударів в районі сирійського міста Дейр-ез-Зор

Понеділок, 23 січня 2017, 15:34
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Шість російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 завдали ударів в районі сирійського міста Дейр-ез-Зор.

Про це повідомляє сайт Міноборони РФ.

За інформацією відомства, Ту-22М3 злетіли з аеродрому на території РФ і здійснивши переліт над територією Іраку та Ірану, "завдали груповий авіаційний удар по пунктах управління, складах з озброєнням та боєприпасами бойовиків ІДІЛ, що діють в районі населеного пункту Дейр ез-Зор".

Повідомляється також, що бомбардувальники проводити авіаудар під прикриттям винищувачів Су-30СМ і Су-35С, які базуються на сирійському аеродромі Хмеймим.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня в результаті наступу бойовиків "Ісламської держави" на сирійське місто Дейр ез-Зор на північному сході країни загинули більше 80 осіб.

"Ісламська держава" контролює більшу частину Дейр ез-Зор і його околиць з 2015 року, проте сирійський уряд зберіг за собою контроль над аеропортом та сусідніми до нього районами міста, розташованому на східному узбережжі річки Євфрат.

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