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Трамп підписав указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства

Понеділок, 23 січня 2017, 19:09
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Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо виходу США з торгівельної угоди про Транстихоокеанське партнерство (TPP).

Про це повідомляє BBC.

Торгівельна угода, яка була опорою колишнього президента США Барака Обами в Азії, була підписана минулого року 12 країнами і охоплює 40% світової економіки.

Указ Трампа, підписання якого було заплановане на понеділок, є одним із серії директив, які покладуть початок зміні форми торгової політики США.

Трамп обіцяв вийти з TPPпід час його президентської кампанії.

Він критикував цю торгівельну угоду, називаючи її "потенційною катастрофою для нашої країни".

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