Київ доповнить позов проти Росії у Міжнародному суді ООН

Понеділок, 23 січня 2017, 20:01

Українська сторона має намір доповнювати свій позов у Міжнародний суд ООН новими фактами порушення Росією прав людини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми передаємо їх (факти порушення - ред) європейській стороні, але головне, що вони будуть використовуватися у суді в рамках наших доказів. Ми зараз повністю конструюємо весь блок фактів, ми його будемо доповнювати. До слухань ми можемо подавати нові факти", - сказав Клімкін.

Він додав, що приміром, "по Карпюку і Клиху було кілька прізвищ, зараз ми будемо розширювати цей список". "Тобто в принципі ми будемо над цим (доповненням – ред) працювати постійно", - пояснив Клімкін.

За словами міністра, по-перше, ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Російської Федерації. "По-друге, це працює як додаток до нашого позову. Ми повинні демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо", - пояснив глава МЗС України.

Як повідомлялося, 16 січня 2017р Україна подала позов у Міжнародний суд ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.