Меркель: популізм та ізоляція не вирішать глобальних проблем

Вівторок, 24 січня 2017, 08:42

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в понеділок, що відкритість, а не популізм, поляризація чи ізоляція мають стати відповіддю на виклики світової глобалізації та дигіталізації.

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що через чверть століття після об'єднання Німеччини, після закінчення "холодної війни", нова історична епоха має прийти на зміну старій", – сказала Меркель у своїй промові у місті Вюрцбург.

На думку Меркель, попри те, що дехто мріє про "повернення до маленького світу", правильна відповідь (на глобальні виклики перед людством – ред.) не ізоляція, а відкритість.

Агенція відзначає, що Меркель не згадала президента США Дональда Трампа, проте її зауваження є повною протилежністю обіцянок Трампа в дусі "Америка насамперед", виходу США з багатосторонніх торговельних угод та іншим планам нової американської адміністрації з припинення нелегальної імміграції, побудови стіни на мексиканському кордоні.

"Ми нічого не досягнемо, намагаючись вирішити проблеми за допомогою поляризації і популізму", – наголосила вона.

Нагадаємо, Трамп розкритикував міграційну політику Меркель, заявивши, що німецький канцлер зробила "жахливу помилку", дозволивши більше мільйону біженців, в основному мусульман, які рятуються від війни на Близькому Сході, приїхати до Німеччини.