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Уряд Британії не почне переговори про Brexit без згоди парламенту - суд

Вівторок, 24 січня 2017, 12:01
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Парламент Великої Британії має проголосувати за рішення про надання уряду дозволу почати процес виходу країни з Європейського Союзу.

Таке рішення ухвалив Верховний суд Великої Британії у вівторок, повідомляє ВВС.

За рішення, щоб питання про запуск процедури Brexit було винесене на розгляд парламенту, проголосували вісім з 11 верховних суддів.

Рішення означає, що прем'єр-міністр Тереза Мей не може почати переговори з ЄС, поки британські депутати не дадуть на це згоду, хоча очікується, що це відбудеться до 31 березня - це термін, визначений урядом.

Однак суд постановив, що окрема згода парламентів Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії не потрібна.

17 січня Тереза Мей вперше публічно представила план уряду щодо переговорів про вихід країни зі складу Європейського Союзу.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Високий суд Лондона виніс рішення про те, що  прем'єр-міністр Тереза Мей повинна отримати схвалення парламенту для введення в дію 50 статті Лісабонського договору ЄС, механізму, за допомогою якого країна може покинути блок.

Раніше повідомлялося, що британські міністри визнають, що, швидше за все, уряд програє знакову судову справу про вихід Великої Британії з ЄС у Верховному суді та підготували, як мінімум, дві версії законопроекту, який може бути представлений після судової постанови.

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