Безвіз з ЄС повністю змінить правила гри на ринку - представник Wizz Air

Вівторок, 24 січня 2017, 14:17

Корпоративний директор авіакомпанії Wizz Air Оуен Джонс вважає, що запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС повністю змінить правила гри у сфері авіаперевезень.

Про це Джонс заявив в інтерв'ю виданню "Українські новини".

За його словами, після того як буде запроваджено безвізовий режим, правила гри буде змінено, оскільки зростатиме пасажиропотік.

"Зараз права на деякі маршрути є дуже обмеженими. Я думаю, що з реалізацією безвізового режиму пасажиропотік буде зростати, і ми по мірі своїх сил будемо сприяти лібералізації як візового режиму України з Європою, так і лібералізації авіапризначень", - заявив він.

За його словами, на 2017 рік у компанії Wizz Air передбачена реалізація понад 700 тис. посадкових місць, а завантаження літаків Wizz Air становить близько 75-85%.

"Ми підтверджуємо свою готовність і далі розширювати мережу маршрутів в/з України, оскільки віримо в український ринок і бачимо потенціал для його майбутнього розвитку", - додав він.

Нагадаємо, з квітня цього року лоукостер Wizz Air буде здійснювати польоти з аеропорту Львів ім. Данила Галицького.

Як відомо, у листопаді Wizz Air почав виконувати польоти за двома новими маршрутами з Києва в Ганновер (Німеччина) і Вроцлав (Польща).

Раніше компанія Wizz Air оголосила про запуск нового маршруту з Києва до Братислави.