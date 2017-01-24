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Ягланд не помітив російську агресію у своєму виступі в ПАРЄ

Вівторок, 24 січня 2017, 17:16
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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у виступі в Парламентській асамблеї Ради Європи не назвав російську агресію проти України серед проблем на просторі Ради Європи.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Ягланд виступив перед депутатами із традиційним зверненням на початку сесії, перелічивши ключові проблеми на порядку денному.

Серед таких проблем він назвав пропаганду та фейкові новини, включаючи вплив на вибори; посилення популістів в Європі; погрози з боку популістів; міграційну кризу; кризу в Туреччині; проблему поширення тероризму.

У виступі, якій тривав більше ніж півгодини, він не згадав про агресію проти України, про анексію Криму, та жодного разу не вжив слово "Росія".

Після виступу Ягланда розпочалася сесія питань депутатів до генсека.

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