Додон обіцяє провести референдум про статус Придністров'я

Середа, 25 січня 2017, 13:52

Проросійський президент Молдови Ігор Додон пообіцяв провести референдум про статус невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Про це він заявив на зустрічі з пресою у державній резиденції, повідомляє Bloknot-moldova.md.

За словами Додона, на території Республіки Молдова не повинно бути іноземних військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійський президент Молдови Ігор Додон заявив, що прагне, аби Молдова була країною без будь-яких іноземних військ, включаючи російські.

На зустрічі з пресою Додон заявив про те, що підсумкове рішення про статус Придністров'я прийматиме народ на референдумі щодо цього питання.

"В ході обговорень ми виробимо прийнятне рішення, і з ним вийдемо до народу, запитаємо в нього за допомогою референдуму. Скаже так - добре, ні - ні. Останнє слово буде за громадянами Молдови", - заявив Додон.

Як відомо, незалежність невизнана ПМР проголосила 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та молдовськими військами почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих російською армією.