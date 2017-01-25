Знайти
АКТУАЛЬНО

Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота

В ПАРЄ пропонують зміни до української резолюції – про напад РФ та громадянську війну

У Польщі опублікували перелік "небажаних" імен для хлопців та дівчат

Суд ЄС визнав законність санкцій проти заводу російського оборонпрому

Зміна клімату найбільше вплине на південь і південний схід Європи - доповідь

Кількість жертв сходу лавини в Італії зросла до 23 осіб




Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота

Середа, 25 січня 2017, 14:26
Версія для друку Коментарі

Музеї Криму подали до окружного суду Амстердама апеляційну скаргу на раніше прийняте ним рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, яке на час анексії Криму знаходилося на експозиції в голландському музеї Алларда Пірсона.

Про це повідомила так званий міністр культури регіону Аріна Новосельська на зустрічі з так званим главою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, передає ТАСС.

"Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення", - заявила "міністр".

За словами Новосельської, "те, що було на минулому суді, суперечить моралі і музейній етиці".

"Цінності не можуть бути у відриві від того місця, де їх знайшли і де вони завжди знаходилися. Це кримські музейні цінності, знайдені на кримській землі, тому вони, звичайно, повинні бути повернуті на свою історичну батьківщину", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що кримські музеї почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції скіфського золота Україні.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму знаходилося на експозиції в голландському музеї Алларда Пірсона. 

Судді вирішили, що золото залишиться у музеї Пірсона ще протягом трьох місяців – часу, відведеного на апеляцію. Ще до вердикту обидві сторони заявляли про наміри оскаржити рішення, якщо воно буде не на їх користь.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

В лютому 2014 року колекція так званого скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в амстердамському музеї Алларда Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:24
В "Алмаз-Антей" заявили, що не вірять Суду ЄС
15:03
У Туреччині видали ордери на затримання 52 екс-членів Верховного суду
14:50
ЄК збирається виділити Лівії ще €200 млн на боротьбу з потоком мігрантів
14:49
Прем’єр Італії визнав затримку із реагуванням на повідомлення про лавину
14:46
Прем’єр Британії пообіцяла опублікувати Білу книгу з планом Brexit
14:38
За два роки у Середземному морі врятували понад 400 тис. мігрантів
14:26
Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота
14:21
Німеччина скасувала закон про образу глав іноземних держав
13:52
Додон обіцяє провести референдум про статус Придністров'я
13:41
Поліція Німеччини провела 12 обшуків у правих екстремістів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Росію повертають на вищому рівні: в Раді Європи готують новий шлях зняття санкцій з РФ

Депутати, що симпатизують РФ, навіть підготували проект змін до регламенту ПАРЄ. Але осіння сесія показала: шансів провести його через асамблею немає. Саме тому друзі Росії змушені "грати в довгу", а ідея повернення РФ після саміту Ради Європи нині розглядається серед основних.

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Втримати Угорщину: як перетворити "проросійського сусіда" на лобіста України в ЄС

Угорщина в Україні має неоднозначний імідж. Пересічний українець, що хоч трохи цікавиться зовнішньою політикою, згадає про закарпатську тематику, але також – про Орбана і його антиєвропейську політику; про підтримку безвізу, але також про проросійські настрої...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  