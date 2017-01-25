Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота

Середа, 25 січня 2017, 14:26

Музеї Криму подали до окружного суду Амстердама апеляційну скаргу на раніше прийняте ним рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, яке на час анексії Криму знаходилося на експозиції в голландському музеї Алларда Пірсона.

Про це повідомила так званий міністр культури регіону Аріна Новосельська на зустрічі з так званим главою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, передає ТАСС.

"Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення", - заявила "міністр".

За словами Новосельської, "те, що було на минулому суді, суперечить моралі і музейній етиці".

"Цінності не можуть бути у відриві від того місця, де їх знайшли і де вони завжди знаходилися. Це кримські музейні цінності, знайдені на кримській землі, тому вони, звичайно, повинні бути повернуті на свою історичну батьківщину", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що кримські музеї почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції скіфського золота Україні.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму знаходилося на експозиції в голландському музеї Алларда Пірсона.

Судді вирішили, що золото залишиться у музеї Пірсона ще протягом трьох місяців – часу, відведеного на апеляцію. Ще до вердикту обидві сторони заявляли про наміри оскаржити рішення, якщо воно буде не на їх користь.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

В лютому 2014 року колекція так званого скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в амстердамському музеї Алларда Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.