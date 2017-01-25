В Страсбурзі ухвалили моніторингову резолюцію ПАРЄ щодо України

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про парламентські вибори в Україні.
Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".
На підтримку резолюції проголосували 106 депутатів ПАРЄ, 11 - проти, 9 утрималися.
Документ констатує прогрес України у більшості питань.
Водночас, під час розгляду резолюції в неї було внесено низку правок, зокрема, щодо забезпечення прав опозиції та із застереженнями до України щодо утиску прав мовних меншин. Правки щодо мовного питання просували представники держав-сусідів України – Угорщини, Румунії та Польщі.
Зокрема, представників ПАРЄ обурили законопроекти з даного питання, подані до ВР нещодавно.
Як повідомляла "Європейська правда", була значна імовірність внесення до документу нори про необхідність довиборів у Верховну на окупованих територіях, однак дану пропозицію вдалося зняти з розгляду.