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В Страсбурзі ухвалили моніторингову резолюцію ПАРЄ щодо України

Середа, 25 січня 2017, 19:09
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Парламентська асамблея Ради Європи схвалила  резолюцію про парламентські вибори в Україні.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

На підтримку резолюції проголосували  106  депутатів ПАРЄ, 11 - проти, 9 утрималися.

Документ констатує прогрес України у більшості питань.

Водночас, під час розгляду резолюції  в неї було внесено низку правок, зокрема, щодо забезпечення прав опозиції та із застереженнями до України щодо утиску прав мовних меншин. Правки щодо мовного питання просували представники держав-сусідів України – Угорщини, Румунії та Польщі.

Зокрема, представників ПАРЄ обурили законопроекти з даного питання, подані до ВР нещодавно.

Як повідомляла "Європейська правда", була значна імовірність внесення до документу нори про необхідність довиборів у Верховну  на окупованих територіях, однак дану пропозицію вдалося зняти з розгляду.

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