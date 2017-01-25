В Страсбурзі ухвалили моніторингову резолюцію ПАРЄ щодо України

Середа, 25 січня 2017, 19:09

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про парламентські вибори в Україні.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

На підтримку резолюції проголосували 106 депутатів ПАРЄ, 11 - проти, 9 утрималися.

Документ констатує прогрес України у більшості питань.

Водночас, під час розгляду резолюції в неї було внесено низку правок, зокрема, щодо забезпечення прав опозиції та із застереженнями до України щодо утиску прав мовних меншин. Правки щодо мовного питання просували представники держав-сусідів України – Угорщини, Румунії та Польщі.

Зокрема, представників ПАРЄ обурили законопроекти з даного питання, подані до ВР нещодавно.

Як повідомляла "Європейська правда", була значна імовірність внесення до документу нори про необхідність довиборів у Верховну на окупованих територіях, однак дану пропозицію вдалося зняти з розгляду.