Знайти
АКТУАЛЬНО

Більше 50 послів США залишать свої посади в день інавгурації Трампа

Frontex: кількість мігрантів, які прибули морем в ЄС, знизилася на дві третини

РФ скорочує військову групу в Сирії, першим йде "Адмірал Кузнєцов"

Австрія пропонує приймати заявки на притулок тільки за межами ЄС

Євродепутати закликали Юнкера переглянути підвищення Еттінгера

У Сирії від вибуху загинули щонайменше 9 осіб




Прем'єр Британії першою серед лідерів ЄС приїде до Трампа

П'ятниця, 06 січня 2017, 17:42
Версія для друку Коментарі

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, ймовірно, буде першим лідером із країн-членів ЄС, яка відвідає з візитом обраним президентом США Дональда Трампа.

Про це повідомляє EurActiv.

В адміністрації британського прем'єра оголосили, що поїздка запланована на весну, а до цього часу ніхто з лідерів країн-членів ЄС не планував візит до США.

"Ми раді, що змогли це зробити і прем'єр-міністр сподівається відвідати нового президента навесні", - заявив представник уряду Великої Британії.

Глава адміністрації Терез Мей їздив минулого місяця в Сполучені Штати, щоб зустрітися з командою Трампа.

"Це було частиною процесу, який веде до першого візиту прем'єр-міністра з обраним президентом Трампом", - заявив представник Даунінг-Стріт.

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:42
Прем'єр Британії першою серед лідерів ЄС приїде до Трампа
17:24
Поліцейські Брюсселя "захворіли", протестуючи проти понаднормової роботи
16:51
Попри теракт у Берліні три чверті німців почуваються у безпеці - опитування
16:26
Посол Британії: Лондону бракує переговірників для Brexit, можемо програти ЄС
15:56
фото
У Німеччину прибула техніка для нової бронетанкової бригади США
15:13
відео
Екс-прем'єр Бельгії буде балотуватися на посаду глави Європарламенту
14:53
Указ Додона про позбавлення Бесеску громадянства Молдови оскаржили в суді
14:34
Більше 50 послів США залишать свої посади в день інавгурації Трампа
13:48
Frontex: кількість мігрантів, які прибули морем в ЄС, знизилася на дві третини
13:29
Уряд Польщі вирішив не закривати єдиний білоруський телеканал Belsat
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олена Снігир, Інститут соціально-економічних досліджень

Рік змін, зрад та "примусу до миру": що має змінити Україна, щоб витримати Трампа та "ідеї Пінчука"

Світовий порядок вже змінився і наразі триває боротьба за встановлення нових правил гри. Чим швидше ми це усвідомимо і чим швидше ми зрозуміємо, що на кону стоїть наша державність, тим більше шансів у нас на те, щоб зберегти її. Російського агресора наразі стримують три речі...

Андрій Демартіно, для Європейської правди

Felix Edmundovich атакує США: чи причетні російські хакери до обрання Трампа президентом

Америка, занурена в стан сонного добробуту, виявилася не готова до атаки ззовні. Повідомлення про проблеми системи безпеки у штабі демократів сприйняли як розіграш. Протягом двох місяців мережі комітету лишалися абсолютно відкритими, перш ніж запросили профільних фахівців...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  