На зустріч по Сирії в Астані в якості спостерігачів запрошені представники США

Субота, 11 лютого 2017, 17:33

На зустріч щодо мирного врегулювання між сирійською опозицією та представниками режиму Асада, яка має відбутися в Астані 15-16 лютого, представники США запрошені в якості спостерігачів.

Про це з посиланням на інформацію МЗС Казахстану повідомляє російський "Интерфакс".

"На дану зустріч в Астану запрошуються делегації Йорданського Хашимітського Королівства, уряду Сирійської Арабської Республіки, представники сирійської збройної опозиції, спецпредставник генерального секретаря ООН Стеффан де Містура, в якості спостерігачів представники США", – цитує агенція заяву МЗС Казахстану.

Як відомо, 15-16 лютого 2017 року в столиці Казахстану планується проведення чергового засідання високого рівня в рамках процесу з врегулювання ситуації в Сирії.

Нагадаємо, що на переговорах щодо мирного врегулювання у Сирії, які пройшли 23-24 січня в столиці Казахстану Астані Росія, Іран і Туреччина досягли домовленості щодо механізму моніторингу перемир'я в Сирії.

Крім того, російська делегація на переговорах в Астані передала представникам сирійської опозиції проект конституції цієї країни.