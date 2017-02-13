Обіцянка Ле Пен відмовитися від євро коштуватиме 30 млрд - глава Центробанку

Понеділок, 13 лютого 2017, 16:02

Голова Центрального банку Франції вважає, що пропозиція кандидата в президенти Марін Ле Пен відмовитися від євро обійдеться країні в більш ніж 30 млрд євро на рік на додаткові відсотки по боргу.

Про це повідомляє Associated Press.

Франсуа Віллерой де Гало закликав не вірити обіцянкам Ле Пен щодо посилення купівельної спроможності, якщо Франція відмовиться від спільної європейської валюти.

За його словами, що вихід з єврозони призведе до високої інфляції, яка матиме руйнівний ефект для заощаджень фізичних осіб.

Основне питання полягає в тому, як Ле Пен буде справлятися із значними боргами Франції. За її словами, вона деномінує більшу частину боргу в нову валюту.

Глава Центрального банку підрахував, що додаткові відсотки по боргу в такому разі складуть понад 30 мільярдів євро щорічно, що приблизно дорівнює військовому бюджету Франції.