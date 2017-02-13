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Потік мігрантів до ЄС у січні суттєво скоротився – Frontex

Понеділок, 13 лютого 2017, 16:45
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Протягом січня 2017-го року трьома основними міграційними маршрутами до ЄС прибули близько 8000 мігрантів.

Про це йдеться у повідомленні прикордонного агентства ЄС Frontex.

Агентство відзначає, що центральним середземноморським маршрутом до Італії прибули 4400 мігрантів, що на 16% у порівнянні до січня минулого року, і майже на 46% менше у порівнянні до грудня 2016-го року. Основна частина мігрантів, що прибувають до ЄС цим маршрутом, прибувають з Лівії.

Головною причиною зменшення потоку мігрантів, що прибувають до Європи цим маршрутом стало погіршення погодних умов.

До "лідерів" з міграції по цьому маршруту також увійшли громадяни з Кот-Д'івуару, Гвінеї та Нігерії.

Східно-середземноморським маршрутом, на грецькі острови східної частини Егейського моря у січні прибули 1760 мігрантів, що 18% менше, ніж в грудні минулого року.

"Сирійці, алжирці та палестинці становлять найбільшу кількість мігрантів на цьому маршруті. Цікаво, що в січні громадяни Демократичної Республіки Конго є четвертою за величиною групою, яку було виявлено на грецьких островах у східній частині Егейського моря", – відзначає Frontex.

Також у повідомленні наголошується, що кількість випадків незаконного перетину кордону на західних Балканах в січні не змінилася у порівнянні до грудня минулого року, проте на 97% менше, ніж у січні 2016 року.

Громадяни з Афганістану, Пакистану і Сирії становлять більшість мігрантів, що прибувають до ЄС по цьому маршруту.

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