Премʼєр Британії не приїде на святкування ювілею ЄС – ЗМІ

Вівторок, 14 лютого 2017, 19:52

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не буде присутня ювілейному саміті ЄС у Римі наступного місяця, на святкуванні 60-річчя Римського договору.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела в ЄС.

"Тереза Мей, як очікується, пропустить 60-й, ювілейний саміт ЄС в березні, тому що британський уряд не бачить сенсу в участі у плануванні майбутнього ЄС", – відзначає видання.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, британський прем'єр-міністр була запрошена на урочистості з 25 березня наряду з 27 іншими лідерами ЄС, але вирішила не приймати участь в ювілейних заходах.

"Двері були відчинені, але відповідь була така: "ми не думаємо, що це для нас доречно", – розповів виданню дипломат, описуючи реакцію Великої Британії на запрошення.

Друге джерело The Guardian в ЄС відзначає, що рішення, можливо, було "абсолютно логічним", тому що головний акцент саміту буде майбутнє.

"Ми як і раніше Союз 28-ми, і Терезу, звичайно, дуже радо привітають на святкуванні 60-річчя ЄС в Римі. Рим стане можливістю озирнутися на те, що ЄС зробив, на його досягнення ... але, очевидно, основне завдання – поглянути в майбутнє."", – цитує видання свого співрозмовника.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі планують вимагати від Великої Британії 57 млрд євро ($60 млрд) у рамках переговорів про вихід країни зі складу блоку.