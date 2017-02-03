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Клімкін здійснив неофіційний візит до Ізраїлю

П'ятниця, 03 лютого 2017, 14:44
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В МЗС України підтвердили, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав з неофіційним візитом Ізраїль.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у прес-службі МЗС України.

"Клімкін відвідав з неофіційним візитом Ізраїль, де провів зустрічі з ізраїльськими високопоставленими особами", - повідомили у прес-службі МЗС.

Як відомо, наприкінці року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про скасування офіційного візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Нагадаємо, що 1 лютого президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в телефонній розмові досягли домовленості про візит українського прем'єра до Ізраїлю.

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