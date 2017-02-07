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У Чехії бізнес вимагає від уряду спростити працевлаштування українців

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У Чехії бізнес вимагає від уряду спростити працевлаштування українців

Вівторок, 07 лютого 2017, 09:07
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Роботодавці Чехії звернулися до уряду з проханням дозволити тимчасовий набір українських претендентів на роботу в зв'язку з браком робітників у країні.

Про це повідомляє Novinky.

Представники бізнесу заявляють, що урядовий проект про легальний прийом на роботу українців на практиці не працює. У минулому році квоти були вичерпані до червня, а оформлення робочої карти для одного заявника займає до шести місяців.

За даними чеського Союзу підприємців, компанії пропонують 140 тисяч вільних позицій для працівників. В рамках нинішнього так званого "режиму Україна" щорічно встановлюється квота на 3800 працівників.

"Ми закликаємо уряд республіки в терміновому порядку прийняти пропозицію щодо збільшення кадрового потенціалу Міністерств закордонних справ і внутрішніх справ для прискорення обробки більшої кількості запитів про трудові карти, і допомогти компаніям забезпечити відсутны кадрові ресурси для забезпечення виробництва і послуг", - йдеться в заяві.

У той же час профспілки вважають, що представники бізнесу просто хочуть зекономити, отримавши дешеву робочу силу.

"Часто при пошуку професійних робітничих професій стикаєшся з заробітною платою близько 12 тисяч крон ($475). За ці гроші чеський громадянин насилу зможе прожити, і абсолютно ясно, що навряд чи він погодитися на такі умови. Якщо через місяць місце не зайняте, то компанія може найняти іноземного працівника", - заявив голова Чесько-моравської конфедерації профспілок.

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