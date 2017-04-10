Україна опинилася нижче Гондурасу та країн Африки за представленням жінок у парламенті

Понеділок, 10 квітня 2017, 14:55

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вважає, що в окремих питаннях рівноправ'я, зокрема щодо представлення жінок у парламенті, Україна за 25 років незалежності ще не сягнула рівня деяких країн Африки.

Про це заступник глави МЗС Сергій Кислиця написав на своїй сторінці у Facebook.

Посилаючись на нещодавню публікацію у провідній кенійській газеті Star від 8 квітня 2017 року, Кислиця пише про сміливе рішення кенійського верховного судді Джона Матіво щодо необхідності імплементації парламентом на практиці закону цієї країни стосовно правила двох третин гендерних квот на виборні посади.

"На це парламенту дається 60 днів, в іншому випадку йому загрожує розпуск. Вже чую бундючні вигуки: "Ми ж не Африка!" Справді, ми не Африка. Україні пощастило з географічною ситуацією (якщо не рахувати сусідство із Росією), кліматом і ще багато з чим. Не пощастило лише з самозакоханими мачо-героями, які вважають, що місце жінки – біля плити або дитячої колиски, у кращому випадку – на городі чи на базарі, але ні в якому разі не в парламенті чи ще якихось керівних органах", - написав він.

За його словами, якщо парламентарі Кенії дослухаються до судді Матіво, то Кенія скоро підніметься з 55-го місця у світі (статистика Міжпарламентського союзу за 1 березня 2017 р.) якщо не до першого десятку, то ймовірно другого десятку країн за чисельністю жінок у національному парламенті.

Згідно з останніми статистичними відомостями Міжпарламентського союзу, Україна на 145-й позиції у світі зі 190 країн за чисельністю жінок у національному парламенті.

"Немає жодної європейської країни де б ситуація із представленістю жінок у національних парламентах була гіршою, ніж в Україні. Ну хіба що Вірменія, яка станом на 1 березня ц.р. посідала 160-ту позицію.

А що ж там з Гондурасом, над яким так люблять потішатися в Україні? Там, звісно не так вже добре справи як у Кенії. Гондурас скромно ділить 63-тю позицію із Канадою і Францією... Запрягайте, хлопці, конів: ще 82 позиції - і ми маємо шанс наздогнати кампанію із Гондурасу, Франції і Канади!" - додав він.