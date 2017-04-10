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Глави МЗС G7 обговорюють нові санкції проти Росії та Сирії - Джонсон

Понеділок, 10 квітня 2017, 17:41
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Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міністри закордонних справ країн G7 обговорюють нові санкції проти військових діячів Сирії та Росії.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міністри країн G7 обговорюють нові санкції щодо сирійських та російських військових діячів", - йдеться у повідомленні агентства.

У своєму Twitter Джонсон заявив, що "підтримка Росією Асада - головний фокус під час переговорів зараз з держсекретарем Рексом Тіллерсоном".

Раніше повідомлялося, що Велика Британія буде тиснути на своїх західних партнерів з метою ввести нові санкції проти Росії, якщо вона не обірве зв’язки з президентом Сирії Башаром Асадом.

Нагадаємо, в суботу Борис Джонсон повідомив, що скасовує свій візит до Москви через ситуацію в Сирії.

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