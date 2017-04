Глави МЗС G7 обговорюють нові санкції проти Росії та Сирії - Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міністри закордонних справ країн G7 обговорюють нові санкції проти військових діячів Сирії та Росії.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міністри країн G7 обговорюють нові санкції щодо сирійських та російських військових діячів", - йдеться у повідомленні агентства.

У своєму Twitter Джонсон заявив, що "підтримка Росією Асада - головний фокус під час переговорів зараз з держсекретарем Рексом Тіллерсоном".

Russia's backing for #Assad main focus of talks just now w/ US Sec of State Rex #Tillerson ahead of mtg w/ #G7 counterparts in Lucca, Italy pic.twitter.com/Fhh0D0YpkC