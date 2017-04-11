Росія співпрацювала з Сирією в хімічній атаці - Маккейн

Вівторок, 11 квітня 2017, 10:28

Американський сенатор Джон Маккейн звинуватив Росію у співпраці з сирійськими урядовими силами щодо атаки із застосуванням хімічної зброї, внаслідок чого загинули понад 80 осіб, включаючи понад десять дітей.

Про це повідомляє ABC News.

Сенатор-республіканець заявив на прес-конференції у Белграді, що він вважає, що "росіяни знали про хімічну зброю, тому що вони діють саме з тієї ж бази".

"Я сподіваюся, що така поведінка з боку Сирії, в чому безумовно є співпраця Росії та Сирії, більше ніколи не повториться", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах дійшли висновку, що Росія знала наперед про атаку зі застосуванням хімічної зброї в Сирії, яку було скоєно минулого тижня.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада.