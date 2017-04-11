Теракт у Стокгольмі: головний підозрюваний зізнався в нападі

Вівторок, 11 квітня 2017, 11:43

Уродженець Узбекистану Рахмат Акілов, головний підозрюваний в скоєнні теракту в Стокгольмі, зізнався у вчиненні терористичного злочину.

Про це заявив його адвокат у суді, повідомляє Reuters.

"Його позиція полягає в тому, що він визнає скоєння терористичного злочину, і тому приймає те, що він буде затриманий", - сказав адвокат Йохан Ерікссон.

Шведський суд у вівторок має ухвалити офіційне рішення щодо того, чи повинен Акілов перебувати під вартою.

Раніше шведські ЗМІ повідомили, що підозрюваний розповів слідчим, що "був задоволений тим, що зробив" і він "зробив те, що він мав намір зробити".

Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини, 15 отримали поранення.