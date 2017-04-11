Кримські вина, незаконно представлені від імені РФ, арештували в Італії, каже Аксьонов

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:03

Самопроголошений "глава республіки" Сергій Аксьонов повідомив, що партія вин, вироблених в анексованому Криму, була заарештована на міжнародній виноробній виставці Vanitaly в італійській Вероні.

Про це він заявив журналістам, передає російське агентство ТАСС.

"Поїхали на виставку виробники кримського вина, ряд кримських підприємств - у Верону, в Італію. Італійська поліція вчора незрозуміло з яких причин заарештувала всю продукцію на виставці", - сказав він.

За його словами, він "не знає причини прийняття такого рішення", а російське МЗС зараз активно займається цим питанням.

Нагадаємо, напередодні на виставці Vanitaly росіяни на своєму стенді просували крадені вина з окупованої території.

Згодом росіян змусили прибрати зі свого стенду крадені вина з анексованого Криму.

На фото - російський стенд без крадених кримських вин (фото Олексій Любецький)

За словами речника МЗС України Мар'яни Беци, МЗС направило ноти італійській стороні та звернулось до адміністрації виставки з метою недопущення експонування товарів з окупованого Криму.

Крім того, один із учасників виставки, Олексій Любецький, повідомив про порушення росіян у фінансову поліцію Італії.

Як відомо, у 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.