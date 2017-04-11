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"Велика сімка" не змогла домовитися щодо санкцій проти РФ

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:02
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Міністри закордонних справ країн, що входять до так званої  "Великої сімки" (G7) не змогли домовитися щодо санкцій проти Росії і Сирії.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, повідомляє видання L’Orient le Jour.

За його словами, міністри погодилися, що рішення сирійської кризи неможливе поки президент Башар Асад лишається при владі.

Однак, пропозиції запровадити санкції протии вищого військового керівництва були відкладені в сторону, повідомляє BBC.

За інформацією джерела в британському уряді, який ініціював питання запровадження санкцій, обмежувальні заходи протии Сирії і Росії не розглядаються доки не буде проведене розслідування щодо хімічної атаки минулого тижня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міністри закордонних справ країн G7 обговорюють нові санкції проти військових діячів Сирії та Росії. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також зазначив, що не виключає подальших санкцій проти Росії через конфлікт у Сирії.

Як повідомлялося, кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до понад 70 осіб, серед них - 20 дітей.

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