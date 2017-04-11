Тіллерсон: Росія повинна вибрати між Асадом і США

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:21

Держсекретар США Рекс Тіллерсон запропонував зробити Росії вибір: прийняти сторону США і країн-союзників по Сирії, або стати на сторону Ірану, Хезболли і сирійського лідера Башара Асада.

Про це Тіллерсон заявив після зустрічі G7 в Італії, після якої він має відправитися до Москви, повідомляє Associated Press.

Тіллерсон сказав що поки невідомо, чи провалила Росія свої зобов'язання щодо позбавлення Сирії хімічної зброї, або просто була некомпетентною у цьому питанні. Але, за його словами, це вже "не має великого значення для загиблих".

"Ми не можемо дозволити цьому статися знову. Ми хочемо полегшити страждання сирійського народу. Росія може стати частиною цього майбутнього і відігравати важливу роль ", - сказав держсекретар.

Він додав, що "Росія може зберегти свій союз з цією групою, яка, як ми вважаємо, не буде слугувати інтересам Росії в довгостроковій перспективі".

Тіллерсон підкреслив, що США не бачать ролі для Асада в майбутньому Сирії, враховуючи, що він втратив легітимність.

"Для всіх нас зрозуміло, що правління сім'ї Асада підходить до кінця. Але питання про те, як це закінчиться й сам перехід може бути дуже важливим з нашої точки зору стабільності всередині єдиної Сирії", - додав Тіллерсон.