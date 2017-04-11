Путін: у Сирії готують "провокації" із хімічною зброєю, щоб підставити Асада

Вівторок, 11 квітня 2017, 16:09

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Сирії готуються нові провокації, щоб звинуватити сирійську владу у використанні хімічної зброї.

Про це Путін сказав на прес-конференції після переговорів з президентом Італії Серджо Маттареллой, повідомляє ТАСС.

"У нас є інформація від різних джерел, що подібні провокації - а я по-іншому їх назвати не можу, - готуються і в інших регіонах Сирії, в тому числі південних передмістях Дамаска, де збираються підкинути якусь речовину і звинуватити сирійські офіційні влади", - сказав Путін.

Він також додав, що Росія має намір вимагати офіційного розслідування інциденту з нібито використанням хімічної зброї в Сирії.

"Ми збираємося офіційно звернутися у відповідну оонівську структуру в Гаазі і закликати світову спільноту ретельно розслідувати ці прояви і залежно від результатів розслідування прийняти зважені рішення", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах дійшли висновку, що Росія знала наперед про атаку зі застосуванням хімічної зброї в Сирії, яку було скоєно минулого тижня.