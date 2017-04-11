У Туреччині підтвердили використання зарину під час хіматаки в Сирії

Вівторок, 11 квітня 2017, 16:47

Клінічні аналізи показали, що під час хімічної атаки в сирійському Хан-Шейхуні минулого тижня був використаний отруйний газ зарин.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє агентство Anadolu.

"В результаті використання хімічної зброї в провінції Ідліб у крові і сечі постраждалих від атаки було виявлено ізопропіловий ефір фтор ангідриду метилфософонової кислоти, метаболіт газу зарин" - сказав міністр.

Раніше про застосування зарину говорилося в основному на неофіційному рівні. Також говорилося про можливе застосування хлору, який до цього частіше використовувався в Сирії.

Ще до початку громадянської війни в Сирії були значні запаси бойових отруйних речовин, у тому числі зарину.

У 2014 році під тиском міжнародного співтовариства Сирія погодилася знищити всі запаси бойових отруйних речовин і компонентів для їх виробництва.

Нагадаємо, під час хіматаки в Хан-Шейхуні загинули майже 100 людей.