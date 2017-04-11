Посол України висловила протест британським політикам через візит в Крим

Вівторок, 11 квітня 2017, 18:36

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко направила лист лідеру Партії незалежності Об'єднаного Королівства (UKIP) Полу Наттоллу, в якому висловила протест у зв'язку з відвідуванням її членами окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні посольства.

"Всупереч численним попередженням з боку української сторони вказані представники UKIP демонстративно порушили законодавство України та міжнародне право, знехтували офіційною позицією Великої Британії, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє членів UKIP здійснили поїздку в Крим 19-21 березня, де провели зустрічі з представниками самопроголошеної влади півострова.

"Посольство України розглядає дії цих осіб як вияв свідомої підтримки агресії РФ проти України, схвалення ними кремлівської політики утисків прав людини на окупованому півострові" - заявили у посольстві.

"Ми вкотре вимагаємо від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України. В’їзд іноземців та осіб без громадянства на територію Криму та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом Державної міграційної служби України через пункти в’їзду-виїзду, контрольовані владою України" - наголошується у повідомленні.