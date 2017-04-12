Радбез ООН знову голосуватиме за резолюцію щодо Сирії

Середа, 12 квітня 2017, 08:31

Рада безпеки ООН 12 квітня знову голосуватиме за резолюцію у зв'язку з хімічною атакою в Сирії.

Про це повідомляє AFP.

За словами американських дипломатів, у резолюції буде вимагатися від сирійського уряду співпрацювати з розслідуванням щодо хімічної атаки, що сталася минулого тижня в провінції Ідліб.

Дипломати повідомили, що Росія, можливо, буде використовувати своє право вето, щоб заблокувати резолюцію проти свого союзника Башара Асада.

Розгляд нової резолюції призначено на 15.00 (за місцевим часом).

Нагадаємо, пепереднє засідання Ради Безпеки ООН, скликане після хімічної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун, закінчилося безрезультатно.

Учасники не змогли ухвалити проект резолюції, яку підготували США, Франція та Велика Британія. Переговори закінчилися без голосування після того, як Росія відхилила запропоновану резолюцію, назвавши її "категорично неприйнятною".