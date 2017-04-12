Путін: відносини Росії та США за Трампа деградують

Середа, 12 квітня 2017, 12:36

Президент Росії Володимир Путін заявляє про деградацію російсько-американських відносин за президентства Дональда Трампа.

Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу МИР, яке вийде в ефір увечері 12 квітня.

"Робочий рівень довіри в російсько-американських відносинах, особливо у військовій сфері, при адміністрації Дональда Трампа не став кращим, а швидше деградував", - вважає він.

Говорячи про НАТО, Путін зазначив, що Організація Північноатлантичного договору не трансформується і продовжує жити в парадигмі блокового протистояння.

"НАТО створювалася в умовах холодної війни і протиборства двох блоків, тепер такої ситуації немає … але родимі плями "холодної війни" на НАТО дуже помітні", - сказав він