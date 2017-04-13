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США перехопили переговори сирійських військових, які готували хіматаку - ЗМІ

Четвер, 13 квітня 2017, 08:53
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Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

"Перехоплення були частиною негайного перегляду всіх розвідувальних даних в перші години після нападу, щоб підтвердити відповідальність за застосування хімічної зброї в атаці на північному заході Сирії, в результаті якої загинули щонайменше 70 людей", - повідомляє CNN.

Офіційні особи США заявили, що немає ніяких сумнівів, що сирійський президент Башар Асад несе відповідальність за атаку.

Чиновник підкреслив, що США не знали наперед, що відбудеться атака.

Повідомляється, США перехоплюють великий масив інформації в таких країнах як Сирія та Ірак. Матеріал часто не обробляється, проте якщо є конкретна подія, яка вимагає аналітики, то тоді проводиться аналіз для підтвердження певних даних.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що удар США в Сирії порушив міжнародне право, оскільки був здійснений без доказів застосування Дамаском хімічної зброї.

Раніше повідомлялося, що американські есмінці USS Porter і USS Ross випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада.

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