Росія назвала "провокацією" арешт Італією краденого кримського вина

Четвер, 13 квітня 2017, 09:10

В МЗС Росії заявили, що розглядають "інцидент з арештом кримського вина" на виставці у Вероні як "провокацію".

Про це заявила офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, передає ТАСС.

"Мабуть, завданням було кинути тінь на успішний офіційний візит в Російську Федерацію президента Італії, який проходив у цей день. Викликає подив, що італійська влада, яка активно виступає за розширення двостороннього торгово-економічного співробітництва, не зуміла протистояти цій антиросійській витівці", - заявила вона.

"Зроблене для виправдання посилання на відповідний регламент Ради ЄС є абсолютно безпідставним. Ми все перевірили, цей документ, хоча і має антикримську спрямованість, але не передбачає заборону на виставкову некомерційну продукцію, вироблену в Криму", - додала вона.

Як відомо, на виставці Vanitaly росіяни на своєму стенді просували крадені вина з окупованої території.

Згодом МЗС України направило ноти італійській стороні та звернулось до адміністрації виставки з метою недопущення експонування товарів з окупованого Криму.

Крім того, один з учасників виставки, Олексій Любецький, повідомив про порушення росіян у фінансову поліцію Італії.

Нагадаємо, що партія вин, вироблених в анексованому Криму, була заарештована на міжнародній виноробній виставці Vanitaly в італійській Вероні.

Як відомо, у 2014 році Євросоюз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.