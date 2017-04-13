Ryanair почне літати з Києва та Львова до Лондона на два місяці раніше

Четвер, 13 квітня 2017, 15:11

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття рейсів з Києва та Львова до Лондона у вересні, що на два місяці раніше, ніж передбачалося раніше.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Польоти з Києва в лондонський аеропорт Станстед будуть здійснюватися п'ять разів на тиждень, зі Львова до Лондона – два рази в тиждень.

Ryanair також оголосила про акційні ціни на квитки на рейси у вересні та жовтні за ціною від 24,99 фунтів стерлінгів. Ці квитки будуть доступні для бронювання на сайті до півночі в понеділок (17 квітня).

Нагадаємо, минулого тижня Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси з Києва та Львова.

Однак пізніше стало відомо, що Ryanair поки не домовився з аеропортом "Бориспіль".