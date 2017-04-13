Асад: інформація про хімічну атаку в Ідлібі на 100% сфабрикована

Четвер, 13 квітня 2017, 16:39

Президент Сирії Башар Асад заявив, що інформації про застосування його військами хімічної зброї на "100% сфабрикована".

Про це Асад сказав в інтерв’ю Agence France-Presse. Повний текст інтерв’ю поки неопублікований, AFP подає його цитатами у Twitter.

Асад заявив, що сирійський уряд відмовилися від свого арсеналу хімічної зброї в 2013 році, додавши, що "навіть якщо б воно у нас було, ми б його не використовували".

Сирійський президент також сказав, що дозволить тільки "неупереджене" розслідування подій в місті Хан-Шейхун, щоб переконатися, що воно не буде використовуватися для "політизованих цілей".

Нагадаємо, Туреччина заявила, що клінічні аналізи показали, що під час хімічної атаки в сирійському Хан-Шейхуні минулого тижня був використаний отруйний газ зарин.

В результаті хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб загинули понад 80 осіб, серед них - 30 дітей.

Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку.

Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.