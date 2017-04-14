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КНДР заявила, що готова до війни, якщо буде спровокована США

П'ятниця, 14 квітня 2017, 08:28
Версія для друку Коментарі

Північна Корея заявила, що готова до війни, якщо буде спровокована Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Хан Сонг Ріол, передає The Associated Press.

Він заявив, що США та президент Дональд Трамп створюють проблеми в регіоні, маючи на увазі твіти Трампа та наближення американського авіаносця в регіоні для участі у найбільших в історії спільних військових навчань з Південною Кореєю.

Хан сказав, що маючи перед собою такі виклики, КНДР "піде на війну, якщо вирішить зробити такий крок".

Також, за його словами, КНДР буде продовжувати розвивати свою ядерну програму та буде проводити чергові ядерні випробування, якщо лідери вважатимуть це за потрібне.

Раніше повідомлялося, що ударна група Військово-морських сил США (Carl Vinson Strike Group) прямує в напрямку Японського моря та в найближчий час прибуде до Корейського півострова.

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