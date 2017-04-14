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Столтенберг: агресія РФ в Україні - головна причина зміцнення оборони в Європі

П'ятниця, 14 квітня 2017, 09:19
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що агресія Росії в Україні є головною причиною зміцнення колективної оборони НАТО в Європі.

Про це він заявив під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в США.

За його словами, ситуація на сході України та анексія Криму Росією підриває всю ідею щодо правил підтримки миру та стабільності у Європі.

"Тому НАТО та його союзники надають підтримку Україні. Ми допомагаємо їм модернізувати структури безпеки, Збройні Сили та інституції з оборони, проводимо навчання. Тому НАТО надають політичну та практичну підтримку Україні", - сказав він.

"В той самий час, дуже важливо розуміти, що це стосується не лише України. Головна причина, чому ми впроваджуємо таке зміцнення нашої колективної оборони... це все через Україну", - наголосив Столтенберг.

"Незаконна анексія Криму, підтримка Росією сепаратистів на сході України, подальша дестабілізація на сході України - це головні причини, чому НАТО зміцнює колективну оборону у Європі, для того, щоби жоден союзник НАТО не зазнавав того, що Україна зазнає з Росією з 2014 року", - сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він разом з президентом США Дональдом Трампом занепокоєні ситуацією на сході України та анексією Криму.

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