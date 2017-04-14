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У 4 містах Сирії розпочато евакуацію понад 10 тисяч осіб

П'ятниця, 14 квітня 2017, 10:04
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Сирійський уряд і опозиційні сили розпочали координовану евакуацію близько 10 000 осіб з чотирьох міст, які перебували в облозі протягом багатьох років.

Про це повідомляє The Associated Press.

За даними агентства, близько 5000 осіб були евакуйовані на 75 автобусах з двох проурядових міст на півночі Сирії поблизу Алеппо.

Недалеко від столиці Дамаска, близько 60 автобусів, що перевозять 2,350 бійців опозиції, активістів та членів їх сімей виїхали з двох утримувані опозицією міст у бік провінції Ідліб.

Раніше повідомлялося, що у чотирьох сирійських містах, які були під облогою протягом більш ніж двох років, пройде евакуація населення в рамках домовленості, досягнутої напередодні.

Жителі Забадані та Медеї, двох міст недалеко від Дамаска, що перебувають під облогою урядових військ, залишать свої будинки в обмін на евакуацію з двох шиїтських міст Фуа та Кафрая, які перебувають під облогою повстанців.

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