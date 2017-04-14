Виконавці терактів у Швеції та Росії раніше були депортовані Туреччиною

П'ятниця, 14 квітня 2017, 10:45

Обидва чоловіка, підозрювані у скоєнні терактів у Стокгольмі й Санкт-Петербурзі, були раніше депортовані Туреччиною за спробу приєднатися до бойовиків ІДІЛ.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на джерела.

Джерело в структурах безпеки Узбекистану повідомило російським агентствам, що Рахмат Акілов, підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі, намагався виїхати в Сирію в 2015 році, щоб приєднатися до ІДІЛ, проте був затриманий на турецько-сирійському кордоні в 2015 році й депортований до Швеції.

За даними турецьких представників зі структур безпеки, Акбарджон Джалілов, підозрюваний у скоєнні теракту у Росії, був депортований з Туреччини у 2016 році за порушення візового законодавства країни.

Нагадаємо, уродженець Узбекистану Рахмат Акілов, головний підозрюваний в скоєнні теракту в Стокгольмі, зізнався у вчиненні терористичного злочину, в результаті якого загинули чотири людини, 15 отримали поранення.

3 квітня близько 14:00 у Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями "Сінна площа" і "Технологічний інститут" у вагоні метро стався вибух. В результаті теракту загинули 13 людей.