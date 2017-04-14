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Канада розширила санкції проти Сирії через хімічну атаку

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Канада розширила санкції проти Сирії через хімічну атаку

П'ятниця, 14 квітня 2017, 18:27
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Міністерство закордонних справ Канади оголосило про введення нових санкцій проти режиму сирійського президента Башара Асада.

Відповідна заява розміщена на сайті канадського уряду.

Спеціальні економічні заходи, до яких відносяться заморожування активів і заборона на ведення будь-якої діяльності, розповсюджуються відтепер ще на 27 осіб.

"Сьогоднішні нові санкції проти ключових посадовців є частиною наших постійних зусиль для посилення тиску на режим Асада, щоб зупинити насильство проти невинних цивільних дітей, жінок та чоловіків. Атаки із застосуванням хімічної зброї минулого тижня в південній частині провінції Ідліб - це воєнний злочин, і вони є неприйнятними", - сказала глав МЗС Канади Христя Фріланд.

Уряд також відзначив що Канада орієнтована на підтримку сирійського народу і вже виділила 1,6 мільярда доларів на зусилля в області надання гуманітарної допомоги, безпеки, стабілізації та розвитку, на додаток до прийому понад 40 тисяч сирійських біженців.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад заявив, що інформація про застосування його військами хімічної зброї на "100% сфабрикована".

Представник британського Міністерства оборони заявив, що зразки з тіл жертв хімічної атаки у сирійському місті Хан-Шейхун дали позитивний результат на вміст у них нервово-паралітичної речовини зарин.

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