США провели перше випробування ядерної бомби B61 з літаком F-16

Субота, 15 квітня 2017, 10:06

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Національне управління ядерної безпеки при міністерстві енергетики США (NNSA) і американські ВПС почали новий етап випробувань модернізованої ядерної бомби B61.

Про це повідомляє сайт NNSA.

Бомба B61-12 була скинута з винищувача F-16 на полігоні в штаті Невада. Випробування проводилися без ядерного заряду.

Під час випробувань перевірялися неядерні характеристики озброєння і можливості цього бойового літака для доставляти бомбу.

В американському управлінні зазначили, що це випробування є першим з серії, яка буде проводитися протягом найближчих трьох років, щоб до 2020 року В61-12 могла надійти на озброєння.

B61 - ядерна бомба, що є основною термоядерною зброєю стратегічних ядерних сил США. Цей тип бомб розміщений і в Європі.

Близько 20 ядерних бомб типу B61 знаходяться на складах німецької військово-повітряної бази в Бюхелі. У Бельгії на базі ВПС у Клейне-Брогель також знаходяться 20 бомб.

По 90 ядерних боєзарядів США розміщені в Італії та Туреччині. Також вони розташовані на території Нідерландів.

Як повідомлялося, у листопаді 2015 року ВПС США завершили випробування модернізованої ядерної бомби B61-12.