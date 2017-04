Спецслужби Британії набирають людей зі знанням російської мови і Росії

Центр урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) і служба контррозвідки МІ5 набирають на роботу людей зі знанням російської мови і Росії як країни.

Інформація про вакансії розміщена на сайті GCHQ.

"Ваше знання російської мови може відкрити для вас захоплюючу кар'єру в розвідці. Вступивши в ряди MI5 або GCHQ, ви можете зіграти ключову роль у справі захисту Сполученого Королівства", - йдеться в оголошенні.

Final call for Russian linguists!



We have opportunities to apply for nowhttps://t.co/tj4FPgquLd pic.twitter.com/ni2NsoB12w