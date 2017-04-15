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Евакуація в Сирії призупинена, тисячі людей застрягли біля Алеппо

Субота, 15 квітня 2017, 13:12
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Тисячі сирійців застрягла в Алеппо і прилеглих районах під час евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців і їхні родини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію активістів та спостерігачів.

Затримка виникла через те, що повстанці в Забадані, одного з міст, включених у домовленність, ще не надали безпечний вихід.

Згідно з угодою, сотні повстанців та їхніх сімей були евакуйовані з міста Мадая неподалік від Дамаска, і доставлені в Алеппо. Звідти вони вирушать до провінції Ідліб, де розташовані опорні пункти повстанців.

Натомість, провладні бійці і жителі шиїтських сіл Аль-Фоуа і Кефрайа, які оточені повстанцями в провінції Ідліб, покинули район і досягли околиці Алеппо.

У суботу, люди з Мадаї сиділи за рядами автобусів в Алеппо, чекаючи переїзду в Ідліб. Між тим жителі шиїтського села були ще не на території повстанців на підступах до Алеппо.

Повстанці заявили, що шиїтських села залишили менше проурядових бійців, ніж було узгоджено.

Нагадаємо, 14 квітня сирійський уряд і опозиційні сили розпочали координовану евакуацію близько 10 000 осіб з чотирьох міст, які перебували в облозі протягом багатьох років.

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